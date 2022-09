SPD rutscht auf Rang drei Rot-Grün-Rot muss in Berlin um Mehrheit bangen

Ein Jahr nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus steht die Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei einer Umfrage zufolge vor dem Verlust der absoluten Mehrheit. Würde am Sonntag gewählt, kämen die drei Partner zusammen nur noch auf eine Zustimmung von 50 Prozent der Stimmen. Im Vergleich zum Wahltag am 26. September des Vorjahres entspricht das einem Verlust von 4,4 Prozentpunkten. Erhoben hat die Werte das Meinungsforschungsinstitut „Civey“ in einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Tagesspiegels. Befragt wurden 2102 Menschen im Zeitraum zwischen dem 10. und 24. September.

