Tagesspiegel Plus Spielen, Quasseln, Fordern : Was tun, wenn das Kind ständig Aufmerksamkeit will?

Da hat man gerade 30 Minuten mit dem Kind gekuschelt und schon fragt es, wann man endlich mit ihm spielt. Sind manche Kinder in Sachen Aufmerksamkeit einfach unersättlich? Nein, sagt Pädagogin Katja Seide. Eltern müssten nur genau hinschauen, um öfter Ruhe zu haben.