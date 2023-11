Tagesspiegel Plus Exklusiv „Spirale nach unten“ : Erste Berliner Schulen stehen völlig ohne Fachlehrer da

Referendare sollen den Lehrermangel dämpfen – am nötigsten wäre das an Schulen, denen die meisten Pädagogen fehlen. Was tun, wenn sie in manchen Fächern keine Ausbilder mehr haben?