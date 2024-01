Sprüche gegen Staat und Gefängnisse Luxemburg-Liebknecht-Gedenktafel im Berliner Tiergarten beschmiert

Am Sonntagnachmittag entdeckten Einsatzkräfte der Polizei Schmierereien an der Gedenktafel für Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg im Berliner Tiergarten. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamt:innen hätten die Farbe nicht entfernen können, hieß es. Deshalb sei die Senatsverwaltung informiert worden.

Die Schmierereien waren den Angaben nach gegen 15.45 Uhr entdeckt worden. Ein Spruch habe sich gegen den deutschen Staat und Gefängnisse gewendet, sagte die Polizei dem Tagesspiegel auf Anfrage. Ein weiterer Spruch rief zu Protesten auf. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund.

Die Bronzetafel war 1987 unterhalb der Liechtensteinbrücke am Katharina-Heinroth-Ufer im Tiergarten errichtet worden. Sie soll an die Ermordung der Kommunist:innen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht durch Soldaten eines Freikorps am 15. Januar 1919 erinnern. Der beiden KPD-Gründer:innen war am Sonntag unter anderem mit einer Demonstration in Berlin gedacht worden. Dabei war es zu Ausschreitungen und Festnahmen gekommen. (Tsp)