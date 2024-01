Staatsschutz ermittelt Gruppe geht in Berlin-Pankow auf 45-Jährigen los – mit Glasflasche am Kopf verletzt

Ein 45-Jähriger ist in Berlin-Pankow von Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Weil die Polizei ein politisches Tatmotiv derzeit nicht ausschließt, ermittelt der Staatsschutz in dem Fall, wie die Behörde am Montag mitteilte.

Demnach wurde der 45-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen am Sonntag gegen 14 Uhr ohne vorherigen Streit von der fünfköpfigen Gruppe angegriffen. Die Unbekannten sollen in der Thulestraße auf den Mann eingeschlagen und ihn getreten haben. Eine Person soll den 45-Jährigen mit einer Glasflasche angegriffen haben. Er erlitt eine Kopfplatzwunde. Anschließend flüchteten die Angreifer in Richtung Brauhausstraße.

Wie eine Polizeisprecherin sagte, ist der Sohn des Angegriffenen für eine rechte Gruppierung tätig. Ob die Tat damit in Zusammenhang steht und ob die Täter aus der linksextremen Szene stammen könnten, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. (Tsp)