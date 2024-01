Staatsschutz ermittelt Gruppe schlägt in Berlin-Wittenau auf trans Personen ein

In Berlin-Wittenau sind am späten Donnerstagabend zwei trans Personen von einer Gruppe angegriffen und verletzt worden. Der Staatsschutz ermittelt in dem Fall, wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte.

Demnach fuhren die 19- und 21-Jährigen nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen gegen 22.10 Uhr in einer U-Bahn der Linie U8 und wurden bereits dort von einer siebenköpfigen Personengruppe bedrängt und zu ihrer Geschlechtsidentität befragt.

Als die beiden am U-Bahnhof Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik ausstiegen, sei ihnen die Gruppe gefolgt und habe mit Fäusten auf sie eingeschlagen, hieß es weiter. Dann flohen die Angreifer in Richtung Oranienburger Straße.

Die 21-jährige Person wurde wegen Schmerzen im Gesicht vor Ort behandelt. Die 19-jährige Person wurde an der Nase verletzt und ins Krankenhaus gebracht. (Tsp)