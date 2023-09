Staatsschutz ermittelt Mann pöbelt in Berliner Restaurant und zeigt Hitlergruß

Ein Unbekannter soll in einem Restaurant in Berlin-Pankow gepöbelt und den Hitlergruß gezeigt haben. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte, hat der Staatsschutz die Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

Den Angaben nach soll der Mann am Mittwochabend in Prenzlauer Berg die Gäste im Außenbereich eines Restaurants in der Kastanienallee gestört haben. Eine Angestellte habe den Pöbler daraufhin gebeten, das zu lassen und zu gehen. Doch statt der Aufforderung nachzukommen, habe der Unbekannte die 28-Jährige beleidigt, den Hitlergruß gezeigt und sei dann in Richtung Schwedter Straße gelaufen, hieß es.

Alarmierte Polizist:innen konnten den Unbekannten nicht mehr ausfindig machen. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)