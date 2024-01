Staatsschutz ermittelt Unbekannte beschmieren AfD-Parteibüro in Berlin-Pankow

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag ein Parteibüro in Blankenburg im Bezirk Pankow beschmiert. Das teilte die Berliner Polizei am Dienstag mit. Ein Funktionär der Partei habe die Sachbeschädigung angezeigt.

Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat wegen eines möglichen politischen Hintergrunds die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Räume in einem früheren Restaurant in der Straße Alt-Blankenburg werden von der AfD unter anderem als Bürgerbüro genutzt. Laut Polizei sollen Schriftzüge und ein Symbol in gelber und schwarzer Farbe an der Gebäude geschmiert worden sein.

Nach Angaben des Berliner AfD-Abgeordneten Ronald Gläser wurde unter anderem „Keine AfD“ mit schwarzer Farbe auf die Scheibe einer Tür geschrieben, auf eine weitere Scheibe außerdem ein „A“ mit einem Kreis – das sogenannte Anarcho-Zeichen, ein Symbol des Anarchismus.

„Diese Angriffe zeigen, dass die jüngste Kampagne gegen die Alternative für Deutschland bei einem radikalisierten Teil des linken Publikums Wirkung zeigt“, sagte Gläser. Solche Straftaten hielten die Partei jedoch nicht auf. (dpa, Tsp)