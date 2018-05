Die Tage von Berlins längster Brücke sind gezählt: Die 930 Meter lange Rudolf-Wissel-Brücke ist mehr als 55 Jahre alt und gehört zu den am stärksten befahrenen Autobahnabschnitten in Deutschland. Dass sie abgerissen wird, war schon klar - dafür wurden weltweit bauliche Lösungen gesucht, ein Novum in Berlin. Am Donnerstag präsentierte Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) nun Pläne, nach denen der Verkehr während der Bauzeit bis auf kleine Einschränkungen aufrecht erhalten werden kann.

Zunächst soll auf der östlichen Seite eine neue Brücke gebaut werden, auf der es je Richtung drei Fahrspuren gibt. Danach wird der westliche Bereiche abgerissen und in alter Lage neu gebaut. Baubeginn ist frühestens 2023, die Kosten sind derzeit mit 200 Millionen Euro veranschlagt. Wann genau die Abrissarbeiten beginnen, ist noch nicht klar. Gleichzeitig wird das Dreieck Charlottenburg aufwendig umgebaut.