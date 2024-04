Berlin, alles in die Boote! So läuft das traditionsreiche Ansegeln auf Havel und Wannsee

Die Berliner Segelsaison startet auf Havel und Wannsee: am Sonnabend, 20. April. Im Tagesspiegel-Newsletter für Spandau spricht Rainer Drucker, Chef des Spandauer Yacht-Clubs an der Scharfen Lanke, über die Rituale des traditionellen Ansegelns, das gemeinsame Fest in Kladow, seinen Klub, sein Spandau – und Pfingsten an der Scharfen Lanke.