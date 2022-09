Drei Last-Minute-Tipps für Dienstag in Berlin Weibliche Dinge, ein talentierter Brite und ein Impro-Orchester

Gegenstände offenbaren mehr über ihre Besitzerinnen, als wir ahnen, und eine Betrachtung der Dinge, mit denen Frauen sich im Laufe der Geschichte umgeben haben, ist folglich ganz schön aufschlussreich. Autorin Annabelle Hirsch hat 100 solcher Gegenstände beschrieben und liest heute, bei bestem Wetter für ein solches Vergnügen, aus ihrem neuen Sachbuch. Wer den Herbst und die Gedanken an Nieselregen und Frösteln hingegen einfach wegtanzen möchte, der begebe sich nach Schöneberg und in die (vorübergehende) Obhut eines überaus begabten Briten. Abseits abgetretener Kulturpfade finden Klassik-Fans im Theater im Delphi in Weißensee zur Kunst der Improvisation.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden