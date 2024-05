Kulisse für einen Berliner „Tatort“-Krimi Was wird eigentlich aus diesem gruseligen Betonklotz?

Seit einer Ewigkeit döst ein Betonklotz am Kanalufer in Berlin-Haselhorst vor sich hin. Zäune, Warnschilder, Dunkelheit – ein toller Drehort für einen „Tatort“-Krimi. Gleich um die Ecke steht die stolze Weihnachtskirche. Früher war dieses Gebäude am Saatwinkler Ecke Haselhorster Damm ein Parkhaus. Und nicht nur das.

„Da war ganz früher mal eine Tankstelle mit angebundener Werkstatt drin“, hat mir ein Anwohner mal verraten. „Zuletzt befand sich eine Kfz-Werkstatt in dem Gebäude, die dann aber in den Askanierring gezogen ist. Seitdem steht das Gebäude leer.“

2019 ging das Gebäude an die Gewobag, die es vermieten wollte: Der Spandauer BMW-Motorradclub zeigte 2021 Interesse, aber das war mitten in der Coronakrise. Und aktuell sieht das alles immer noch so aus – hier mein Foto vom Spaziergang.

Früher war das wohl mal eine Tankstelle. © André Görke

Passiert da noch was? Ja, erklärte Berlins Staatssekretär Stephan Machulik, SPD, jetzt im Abgeordnetenhaus Tommy Tabor, AfD. „Die Sanierung des Parkhauses hat im Januar 2024 begonnen. Das Gebäude wird zum Zeitpunkt der Beantwortung weiterhin saniert. Die Sanierungsarbeiten umfassen eine Sanierung des Bodenbelags, der Schrankenanlage sowie weitere Maßnahmen.“ Nach der Sanierung solle das Gebäude 2025 wieder als Parkhaus vermietet werden.

Lesen Sie mehr aus Spandau – immer in der Vollversion des Spandau-Newsletters, der ab jetzt zu unserem digitalen Angebot Tagesspiegel Plus (T+) gehört. Hier einige der aktuellen Themen für Sie im Überblick.

Berlins legendärer Plattenladen: Abschied von Ralf Rachner und Neuanfang im „Musicland“ an der Klosterstraße

Matjes, Musik, Scharfe Lanke: erst das große Ruderfest bei Arkona, jetzt die Rückkehr des Pfingstkonzerts. Kommen wieder 20.000 Besucher?

Altstadt-Ufer: Stolpersteine einer jüdischen Kaufhaus-Familie geschändet

Hey Pippi Langstrumpf! So geht es weiter an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Staaken - Baupläne, Kosten, Termine liegen dem Spandau-Newsletter vor

Nasser Herbst, steigender Pegel: endlich eine gute Nachricht vom Glienicker See - mit einer dicken Einschränkung

Richtfest in der Wasserstadt: hunderte Wohnungen entstehen neben der Wasserstadtbrücke und diese Woche wird gefeiert

Kladower Damm: Ärger um Großbaustelle gegenüber der Tankstelle

Eiswerder: Gruseliger Entdeckung einer Paddlerin - das sagen Polizei und Staatsanwaltschaft

Bürgeramt im Einkaufszentrum: Kennen Sie den neuen Namen des „Staaken-Centers“?

Neue Baupläne an der Zitadelle - und Saisonstart in der Freilichtbühne

Neuer Wachdienst für neues Flüchtlingsheim: Es wird ernst am Askanierring

65 Jahre Partnerschaft Spandau-Paris: Kennen Sie die „Rue de la Berlin-Spandau“?

Viele Termine im Spandau-Newsletter: Pfingsten in Gatow, Kneipen-Kiezspaziergang, Run of Spirit, Kirchenmusik in der Nacht...

Wie Spandau ohne die Arcaden aussah: Newsletter-Leser zeigt ein faszinierendes Foto aus einem Archiv

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Zwölf Bezirke, zwölf Newsletter – jetzt Bestandteil des Abonnements Tagesspiegel Plus (T+). Bitte hier entlang zum Spezialangebot.