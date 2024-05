„Meine Reise nach Israel“ Was wollte Israels Jugend wissen, Herr Bürgermeister?

Schalom, Berlin-Spandau! Bürgermeister Frank Bewig hat überraschend Israel besucht und war zu Gast in Spandaus Partnerstadt Aschdod am Mittelmeer (230.000 Einwohner). Ich erwischte ihn kurz nach der Landung in Berlin im Auto. Im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels spricht Bewig über diese besondere Reise, die Themen vor Ort, konkrete Ideen, über Spandaus Schulen und Sportvereine, über den Termin des Gegenbesuchs – und die Küche.