Wo sich Berlins Metal-Szene trifft „Hier wird niemand schief angeguckt – auch nicht im Hawaiihemd“

Paule’s Metal Eck ist eine Institution in Berlin. Aus den Lautsprechern schallt harte Musik: Slipknot, Metallica, Machine Head. Bildschirme an den Wänden zeigen die passenden Musikvideos, die meisten ähneln dystopischen Kurzfilmen. Doch die Kneipe in Friedrichshain ist einen Besuch wert, selbst wenn man sich nicht für verzerrte Gitarrenmusik interessiert.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden