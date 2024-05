Starkregen möglich Dichte Wolken am Dienstag in Berlin und Brandenburg

Dichte Wolken und örtlich gewittriger Starkregen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg am Dienstag. Vor allem in der Prignitz wird in der Früh gebietsweise gewittriger Starkregen mit Mengen zwischen 20 und 35 Liter pro Quadratmeter erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Am Vormittag und Mittag tritt gewittriger Starkregen auch in der Niederlausitz und an der Grenze zu Polen auf. Ansonsten bleibt es stark bewölkt und trocken, am Abend ziehen die Wolken ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 20 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch wird es überwiegend klar, gegen Morgen ziehen erneut Wolken auf. Es bleibt trocken – dabei fallen die Temperaturen auf Werte zwischen 7 und 10 Grad.

Am Mittwoch treten neben vielen Wolken vor allem im Osten heitere Abschnitte auf. Dabei bleibt es zunächst trocken, im Tagesverlauf kommt es regional zu schauerartigem Regen. Vereinzelt treten Gewitter auf. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 20 und 24 Grad. In der Nacht zum Donnerstag hält sich die Wolkendecke, zeit- und gebietsweise regnet es. Es kühlt auf Tiefstwerte um 12 Grad ab. (dpa)