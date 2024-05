Start der Berliner Badesaison Taucher, Wildwuchs und Dauercamper am Badestrand

Die ersten Mutigen sind schon in die Havel und in den Glienicker See gestiegen, andere steckten lieber nur den Zeh ins Wasser. Fazit: Brrrr. Aber die Badesaison in Berlin-Spandau rückt immer näher und es gibt viele News im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels: zum DLRG-Steg am Glienicker See, zu Tauchern und Wildwuchs an den Badestränden und zu Dauercampern an Berlins beliebtem Badesee.

Die Taucher waren unterwegs an vielen Stränden von Hakenfelde bis Kladow und haben die Havelufer nach scharfkantigen Dingen abgetastet, erzählte Stadtrat Thorsten Schatz, CDU, jetzt dem Spandau-Newsletter des Tagesspiegels. Das passiere in Zusammenarbeit mit der DRK Wasserwacht und der DLRG. „Die kennen die Orte aus dem Alltag am allerbesten.“ Abenteuerliche Funde wurden übrigens nicht aus der Tiefe gemeldet.

Hinten die DLRG-Station von Kladow, vorn der einsame Steg. © André Görke

Hier der Steg, aufgenommen von der anderen Seite. Ist der noch zu retten? © Andreas Klaer

Am Glienicker See gibt’s ebenfalls Neuigkeiten, verriet mir Schatz und lenkt den Blick auf den ulkigen DLRG-Steg aus dem Jahr 1986. Der steht meterhoch und einsam am Strand, weil der Pegel des Badesees so massiv gesunken ist. „Am Glienicker See gucken wir, ob wir einen neuen Steg für die DLRG errichten dürfen“, so Schatz. Die haben dort ein kleines Rettungsboot für den Notfall.

Die DLRG selbst habe eine interessante Idee geäußert: Der alte Steg könnte erhalten bleiben – als Ausguck auf den Badesee. Allerdings ist das laut Schatz alles nicht so easy offiziell abzunicken, weil es baurechtlich ja ein Steg ist – und kein genehmigter Touri-Ausguck mit Geländer, TÜV, Unterhaltspflichten und Co.

Der Glienicker See heute: ein Badeparadies. Rechts Groß Glienicke, links Kladow. © Familie Görke

In Berlin-Gatow gab es wiederum oft Bürgerklagen, dass die Badestelle an der Großen Badewiese zuwachse: hier ein Foto. Schilf macht sich dort breit. Dazu Schatz: „Manche Badestelle sieht vielleicht etwas ungepflegt aus – oder besser: wild -, aber wir haben da einen Turnus. Schilf darf nur alle paar Jahre zurückgeschnitten werden“, so Schatz, der auch fürs Grünflächenamt zuständig ist. „Wir müssen beispielsweise Sichtbeziehungen für Rettungsschwimmer ermöglichen, aber auch Lebensräume für Amphibien und Pflanzenwelt schützen. Das ist sensibel.“

Kampf gegen den Parkirrsinn. Weil manche Badegäste ihr halbes Kücheninventar an den See mitschleppen (Kühltaschen, Klappstühle, Wassermelonen) und am liebsten mit ihrem Auspuff direkt auf ihrem Handtuch parken wollen, kam es oft zur Auto-Verstopfung an der Kladower Uferpromenade. Selbst schuld, könnte man meinen. Anwohner, Feuerwehr, Polizei und DLRG finden das alles aber nicht witzig. Deshalb wird auch 2024 das bewährte System (Einbahnstraße, Poller, Sperrgitter ff.) eingesetzt.

Die Schilder sollte jeder verstehen. Der richtige Campingplatz befindet sich nicht weit entfernt. © Kai Zander

Zunehmend problematisch – und auch immer wieder Thema in Leserbriefen – ist die Flut der vielen Dauercamper, die am Glienicker See den Parkplatz mit einem gemütlichen Privat-Campingplatz verwechseln. Deshalb gibt es am Parkplatz jetzt neue Schilder. Damit habe das Ordnungsamt klarere Zugriffsrechte, so Schatz. Da könne sich auch keiner mehr mit Unwissenheit rausreden.

