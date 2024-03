Tagesspiegel Plus Start des Vorverkaufs verzögert sich : 29-Euro-Ticket für Berlin – die wichtigsten Fragen und Antworten

Anders als bislang intern geplant beginnt der Vorverkauf für das Berliner 29-Euro-Ticket nicht am 8. April. Doch die in der SPD laut gewordene Kritik am Angebot nimmt bereits wieder ab.