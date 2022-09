Start im August 2023 Berlin gründet internationales Finanzamt für ausländische Unternehmen

Berlin will den Service für ausländische Unternehmen verbessern und wird erstmals ein eigenes Finanzamt für diese spezielle Kundschaft einrichten. Das bestätigte die Senatsverwaltung für Finanzen dem Tagesspiegel.

Hintergrund ist eine zunehmende Überforderung des Finanzamtes im Bezirk Neukölln. Das ist zentral für die Neuregistrierung von Unternehmen aus insgesamt rund 100 Staaten zuständig, die in Deutschland weder einen Sitz, eine Geschäftsleitung noch eine Zweigniederlassung haben, aber hier zum Beispiel Handel treiben und daher umsatzsteuerpflichtig sind. Der überwiegende Teil der betreuten Unternehmen kommt aus China.

650 Registrierungsanträge pro Woche

Händler aus China konnten lange Zeit unter dem Radar des Finanzamtes agieren, viele zahlten keine Steuern. Seit einer Änderung des Umsatzsteuergesetzes zum 1. Januar 2019 aber sind Betreiber von Online-Handelsplattformen verpflichtet, den Steuerbehörden Angaben über die liefernden Unternehmen zu machen.

Große Handelsplattformbetreiber wie Amazon haften außerdem unter bestimmten Voraussetzungen für die von Onlinehändlern nicht entrichtete Umsatzsteuer. Seither verpflichtet Amazon auch die vielen chinesischen Händler, die Waren über Amazon anbieten, eine Steuernummer vorzulegen.

So stieg die Zahl der steuerlich in Neukölln registrierten Onlinehändler von rund 10.000 zu Beginn des Jahres 2019 auf aktuell rund 110.000. Wöchentlich gehen derzeit rund 650 Anträge auf steuerliche Registrierung in Neukölln ein, teilte die Senatsverwaltung mit.

Der Senat habe bereits im vergangenen Jahr entschieden, ein neues Finanzamt zu errichten, das „Finanzamt Berlin International“ heißen soll, teilt die Verwaltung jetzt mit. Es soll unter anderem die Betreuung der ausländischen Onlinehändler übertragen bekommen.

Start im August 2023

Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) skizzierte vergangen Woche bei einem Termin mit der Deutschen Steuer-Gewerkschaft Details. Wie sein Sprecher Alexis Demos bestätigte, sei der Start dieses neuen Amtes für August 2023 vorgesehen. Es soll ebenfalls in der Thiemannstraße 1, also in unmittelbarer Nähe zum Finanzamt Neukölln, eingerichtet werden.

Die Landesleitung der Steuer-Gewerkschaft Berlin war am Freitag für eine offizielle Einschätzung nicht zu erreichen. In ihren Kreisen wurde aber die Befürchtung geäußert, der Senator könne das Amt einrichten, ohne für eine ausreichende Personalausstattung zu sorgen.

Weseners Sprecher wies diese Befürchtung als unbegründet zurück. Die Senatsverwaltung habe ein Drei-Säulen-Modell zur Personalgewinnung für das Finanzamt Berlin International entwickelt. Dieses sehe vor, zunächst diejenigen Dienstkräfte im neuen Finanzamt einzusetzen, die bereits im Amt Neukölln die entsprechenden Aufgaben erledigen. Das sei ein Kreis von 140 Personen.

Die zweite Säule bildeten interessierte Dienstkräfte aus den anderen Berliner Finanzämtern. Bei der dritten Säule wird auf den Quereinstieg gesetzt. Voraussichtlich ab Oktober sollen in mehreren Tranchen Quereinsteiger für das Finanzamt Berlin International eingestellt werden. Die entsprechende Stellenausschreibung werde rechtzeitig veröffentlicht und auch im Berliner Karriereportal (www.berlin.de/karriereportal) zu finden sein.

