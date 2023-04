Von wegen Kreuzberg In diesen Berliner Kiezen gibt es die wenigsten Autos

Berliner Kieze, in denen kaum jemand Auto fährt? Viele denken dabei zuerst an Kreuzberg oder Prenzlauer Berg. Tatsächlich sind es jedoch ganz andere Gegenden in der Hauptstadt, in denen es gemessen an der Zahl der Einwohner die wenigsten Autos gibt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Tagesspiegel-Auswertung der neuesten Daten zum Pkw-Bestand auf Ebene der lebensweltlich orientierten Räumen (LOR) vom Statistischen Landesamt Berlin-Brandenburg.