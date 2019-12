Nach der Kritik an der Crowdfunding-Aktion „12062020Olympia“ haben die Initiatoren am Dienstag persönlich Stellung bezogen.

Einhorn-Gründer und Initiator Waldemar Zeiler zeigte sich unzufrieden mit der bestehenden Klimapolitik: „Wir haben ein kleines Klimapaketchen an die Hand bekommen“, sagte er und verwies auf eine aus seiner Sicht fehlende Motivation in der Politik, den drängenden Problemen der Zeit wie dem Klimawandel angemessen zu begegnen. Die Wissenschaft zeige, dass Lösungen längst vorhanden seien, daher sei es an der Zeit, diesen Lösungen eine Bühne zu bieten.

Thomas Loew vom Institute of Sustainability Berlin bezeichnete die Aktion als ein Projekt, in dessen Verlauf Petitionen gemeinschaftlich entwickelt werden sollten. Der Politik warf er ein Demokratieversagen vor. Stattdessen verteidigte er die Idee der Crowdfunding-Aktion: „Wenn Menschen spüren, dass es Lösungen gibt, werden sie tätig“, sagte Loew. Die Vernetzung zwischen Wissenschaftlern, Aktivisten und Interessierten könne langfristig mehr Wirkung entfalten, als es derzeit geschehe.

Zuerst muss die Finanzierung stehen

Noch vor der inhaltlichen Auseinandersetzung müsse allerdings zuerst eine gesicherte Finanzierung stehen. „Viele Menschen in Deutschland kennen das Prinzip von Crowdfunding nicht“, sagte Zeiler. Daher sehe er das Projekt als großes Experiment mit Potenzial.

Die Aktion „12062020Olympia“ will im Juni 2020 bis zu 90.000 Menschen im Berliner Olympiastadion zusammenbringen, um dort gemeinsam Live-Petitionen an den Bundestag zu verabschieden. Die Finanzierung findet durch Crowdfunding statt. Neben den Ideengebern Waldemar Zeiler und Philip Siefer vom Berliner Kondom- und Tamponhersteller einhorn machen sich auch die Fridays for Future-Bewegung Berlin sowie die Scientists for Future für die Veranstaltung stark.