Streik an Berliner Schulen und Kitas Ist der Dauer-Ausstand noch die richtige Strategie?

Die Geschichte des Arbeitskampfes in Deutschland ist seit Mittwoch um einen Begriff reicher. Als „Sinnlos-Streik“ bezeichnete Finanzsenator Stefan Evers (CDU) den Ausstand von angestellten Lehrern und Kita-Beschäftigten am Donnerstag – ganz so, als sei er noch Generalsekretär der Berliner CDU und nicht Mitglied einer Landesregierung.