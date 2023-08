Streit eskaliert – Angreifer landet im Krankenhaus Mann attackiert russisch sprechendes Ehepaar in Berlin

Ein betrunkener Mann hat in einem Bus in Neu-Hohenschönhausen ein russisch sprechendes Ehepaar attackiert. Der 59-Jährige war am frühen Samstagmorgen in dem BVG-Bus auf der Falkenberger Chaussee unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Aus Ärger darüber, dass Russisch gesprochen wurde, soll der Mann das Paar bepöbelt und ihm Sympathien für den russischen Präsidenten unterstellt haben. Das Paar hat laut Polizei die deutsch-/kasachische Staatsangehörigkeit.

Im weiteren Verlauf des Streits soll der Mann dem 38 Jahre alten Ehemann eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben, die dabei zersprang. Der Angegriffene soll ihm dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die alarmierte Polizei nahm den Angreifer fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab den Angaben zufolge rund zwei Promille.

Er kam mit einer Platzwunde am Kopf in ein Krankenhaus. Der Ehemann wurde mit einer Prellung vor Ort versorgt. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt gegen den Mann wegen des Verdachts der „fremdenfeindlichen gefährlichen Körperverletzung“. (dpa)