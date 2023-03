Streit in Berlin-Kladow eskaliert Mann an Wohnungstür angezündet – Polizei nimmt 60-jährigen Nachbarn fest

Die Berliner Polizei hat einen 60-Jährigen festgenommen, der einen Gast seines Nachbarn an dessen Wohnungstür angezündet haben soll. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, war dem Angriff ein Streit in der Wohnung vorausgegangen.

Polizei und Feuerwehr waren demnach am Montagnachmittag nach Kladow alarmiert worden. Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein 27-Jähriger in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Kladower Damm nachmittags Besuch von einem 39-Jährigen und dem 60 Jahre alten Nachbarn.

Dabei sei es aus bislang unbekannten Gründen zu dem Streit gekommen, hieß es. Daraufhin soll der 27-jährige Mieter dem Nachbarn gegen den Kopf geschlagen und ihn aus seiner Wohnung geworfen haben.

Wenig später bemerkten die Männer laut Polizei Geräusche von der Wohnungstür und Flammen an der Fußmatte vor der Tür. Während der Jüngere Wasser holte, soll sein Gast die Wohnungstür geöffnet haben. Dabei soll ihn der 60-Jährige mit einer Flüssigkeit bespritzt haben, die sich entzündete. Der 39-Jährige wurde durch die Flammen im Gesicht und an den Händen verletzt und kam ins Krankenhaus.

Polizisten nahmen den 60-Jährigen in seiner Wohnung im Nachbarhaus fest. Er wurde erst zur Behandlung seiner Kopfverletzung in eine Klinik gebracht und anschließend der Kriminalpolizei übergeben, hieß es. Er sollte noch am Dienstag einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Ermittelt wird wegen schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung. (Tsp)

