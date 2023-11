Streit in Berliner Sprachschule eskaliert 39-Jähriger wirft Möbel aus Fenster und verletzt Mitarbeiter fast tödlich

Am Dienstagvormittag ist es in einem Bürogebäude in Mitte zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen, wie die Berliner Polizei am frühen Abend mitteilte. Demnach soll ein 39-Jähriger gegen 10.30 Uhr mit mehreren Kursteilnehmern in den Räumlichkeiten einer Sprachschule in Streit geraten sein.

Im Verlaufe dessen soll der Tatverdächtige Möbelstück aus dem Fenster des vierten Stocks des Gebäudes in der Michaelkirchstraße geworfen haben. Wie die Polizei mitteilte, soll ein Möbelstück das Plexiglas einer Lichtkuppel durchschlagen und nur knapp einen im darunterliegenden Büro arbeitenden 24-jährigen Mitarbeiter verfehlt haben.

Nach Angaben der Polizei konnte der Tatverdächtige noch im Bürogebäude festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen hat die Mordkommission des Landeskriminalamtes übernommen. (Tsp)