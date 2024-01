Streit in Berliner Tankstelle eskaliert Mann attackiert Polizisten und beleidigt 26-Jährigen rassistisch

In einer Tankstelle in Berlin-Reinickendorf ist ein Streit zwischen einem Mitarbeiter und einem Kunden eskaliert. Ein 39-Jähriger attackierte zwei Polizisten und beleidigte einen weiteren Mann rassistisch. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Angreifer wurde in eine Klinik eingewiesen.

Nach Angaben der Polizei betrat der 39-Jährige gegen 0.20 Uhr die Tankstelle in der Holländerstraße, um Alkohol und Zigaretten zu kaufen. Beim Bezahlen sei es zum Streit zwischen dem Mann und dem 21-jährigen Tankstellenmitarbeiter gekommen. Der Angreifer soll dabei Ware vom Tresen auf den Boden geworfen haben, die zum Teil zerbrach.

Als ein weiterer Kunde den Verkaufsraum betrat, soll der 39-Jährige eine Getränkeflasche geöffnet und den 26-Jährigen mit dem Inhalt übergossen haben. Außerdem soll er ihn rassistisch beleidigt haben.

Der Mitarbeiter forderte den Angreifer auf, die Tankstelle zu verlassen, was dieser jedoch nicht tat. Als Polizisten den 39-Jährigen festnehmen wollten, schlug er zwei Beamte mit der Faust ins Gesicht. Bei seiner Festnahme habe er sich gewehrt und die Polizisten beleidigt, hieß es von der Behörde.

Aufgrund seines psychisch auffälligen und aggressiven Verhaltens sei der 39-Jährige in eine Klinik eingewiesen worden. Der Staatsschutz ermittelt. (Tsp)