Streit in Berliner WG eskaliert 27-Jähriger attackiert seinen Mitbewohner mit Messer

Bei einem Streit in einer WG in Berlin-Lichtenberg hat ein 27-Jähriger seinen Mitbewohner mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der 36-Jährige kam ins Krankenhaus und musste operiert werden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe es am Dienstagabend zunächst verbale Streitigkeiten zwischen den beiden Männern gegeben. Daraufhin habe sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt, wobei der 27-Jährige mehrfach auf den älteren Mitbewohner eingestochen haben soll. Der Tatverdächtige habe daraufhin selbst die Feuerwehr alarmiert, hieß es.

Polizisten nahmen ihn noch in der Wohnung in der Skandinavischen Straße in Rummelsburg fest. Der 27-Jährige kam ebenfalls in ein Krankenhaus – er klagte laut Polizei über Schmerzen am Bauch. (Tsp)