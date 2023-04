Streit in WG in Berlin-Westend Mann attackiert Mitbewohner mit Messer und verletzt ihn lebensbedrohlich

In einer Wohngemeinschaft in Westend (Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf) ist es am Mittwochmorgen zu einem blutigen Streit gekommen. Wie die Berliner Polizei mitteilte, soll ein 45-Jähriger seinen 50 Jahre alten Mitbewohner bei einem Streit mit einem Messer im Brustbereich schwer verletzt haben.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat gegen 8.10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Heerstraße. Rettungskräfte mussten das 50-jährige Opfer reanimieren, da sich dessen Gesundheitszustand stark verschlechterte.

Der Mann wurde mit einer lebensbedrohlichen Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-Jährige, den die Polizisten noch am Tatort antrafen, wurde festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits und der gefährlichen Körperverletzung laufen. (Tsp)

