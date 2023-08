Streit nach Kreisliga-Fußballspiel eskaliert Bis zu 40 Personen greifen zwei Männer in Berlin mit Waffen an

Erneut gab es ein Berlin einen Gewaltvorfall im Amateurfußball. Am Sonntag eskalierte ein Streit zwischen dem Trainer eines Kreisliga-Fußballvereins und einem früheren Spieler. Es gab mehrere Verletzte.

Wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte, waren der 43-jährige Trainer und ein 18-jähriger Spieler am Sonntagnachmittag nach einem Spiel des Vereins in Reinickendorf in Streit geraten. Dabei soll es darum gegangen sein, dass der Trainer den 18-Jährigen eine Woche zuvor aus unbekannten Gründen aus der Mannschaft geworfen hatte.

Zunächst schien der Streit geklärt, beide verabredeten sich für den Abend in Moabit. Gegen 18.20 Uhr erschien der 43-Jährige laut Polizei dann mit einem 35-jährigen Begleiter in der Birkenstraße. Der 18-Jährige wartete dort mit bis zu 40 Männern.

Vier Männer kamen ins Krankenhaus

Der 43-Jährige und der 35-Jährige wurden den Angaben nach von der Gruppe umringt und unvermittelt mit diversen gefährlichen Gegenständen angegriffen. Die beiden Männer sowie ein 17- und ein 26-jähriger Angreifer wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Andere Beteiligte der Prügelei lehnten eine ärztliche Behandlung ab.

Die Polizei löste die Auseinandersetzung eigenen Angaben zufolge rasch auf. Die Beamten beschlagnahmten unter anderem einen Teleskopschlagstock, einen Elektroschocker und mehrere Baseballschläger.

Sie nahmen einen 28-Jährigen in Gewahrsam. Er soll zwei Personen mit einem Messer verletzt haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.