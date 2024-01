Streit um Berlins Sparhaushalt 2024 Die Sanierung der Anna-Lindh-Schule und die Folgen

Von A wie AWO bis Z wie Zukunftsbau reicht die Liste der hellen Aufregung: 22 freie Träger in Mitte haben einen offenen Brief an die Adresse des Regierenden Bürgermeisters und aller relevanten politischen Entscheidungsträger geschrieben, um den befürchteten Kahlschlag im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sowie Familienförderung abzuwenden. Am Donnerstag ist eine Demonstration von dem Abgeordnetenhaus geplant.