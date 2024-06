Streit um die Bauakademie in Berlin Geister, die Schinkel nicht rief

Historische Rekonstruktionen zeigen idealtypisch, wie es wohl gewesen sein könnte. So orientierten sich die Architekten beim Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche oder bei der Alten Pinakothek in München stilistisch am Vorbild. Sie heilten Wunden der Vergangenheit, ob man die Bauten nun schön findet oder auch nicht.

Um etwas gänzlich anderes geht es bei der Wiedererrichtung der Schinkelschen Bauakademie. Hier rühren Landes- und Bundespolitiker eine Melange an, die als Mörtel ungeeignet ist – und das nunmehr ohne historischen Sockel geplante Gehäuse ins Boden- und Sinnlose stürzen lässt.

Grafik des Architekturbüros Schneider + Schumacher mit Fassadenabstraktion an der Südseite der Bauakademie (aus der Vorstudie der Stiftung Bauakademie). © Schneider + Schumacher Architekten

Der geplante Neubau soll laut Vorstudie eine 3+1 Fassadengestaltung bekommen. Soll heißen: drei Fassaden werden auf alt getrimmt, eine auf neu. Selbst wenn die kaum nachvollziehbaren Veränderungen des Baukörpers beiseitegelassen werden, fragt man sich, wie Architekten und die Fraktionen von CDU und SPD im Berliner Abgeordnetenhaus auf eine solche Schnapsidee kommen können.

Die historische Bauakademie auf einem Gemälde von Eduard Gaertner von 1868. © picture alliance/akg-images / picture alliance / akg-images

Wie kann zudem Berlins Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt (parteilos, für SPD), selbst Architektin, über einen solchen „Kompromiss“ öffentlich schweigen? Es geht um einen ganz besonderen Bau an einer besonderen Stelle der Stadt. Wie kann man den mit einer Ökofassade verunzieren, mit neuzeitlich modifizierten Entwürfen unkenntlich machen, ja, entehren wollen?

Das Bildprogramm war bei Schinkel auf Reproduzierbarkeit angelegt. Und so zeigte sich seine Bauakademie – mit Ausnahme der Portale – an allen vier Gebäudeseiten gleich. Wer sind wir denn, dass wir beim Wiederaufbau der Bauakademie Schinkel toppen wollen, den Schinkel, den viele nicht nur als besten Architekten seiner Zeit, sondern aller Zeiten in Deutschland sehen!

Etwas mehr Demut wäre angebracht. Es war Schinkels Bauakademie, die der Moderne den Weg wies.

Sein Entwurf war klar und funktional komponiert. Einerseits. Er hatte aber dennoch mit Terrakotten reich geschmückte Fassaden, die in der wohl vor allem von Bauingenieuren hastig zusammenkopierten Vorstudie der Stiftung Bauakademie keine gestalterische Rolle spielen.

Will man sich an der Unsitte orientieren, Fassadenschmuck abzuschlagen, wie es bei den Alt-Berliner Mietshäusern in den siebziger Jahren an der Tagesordnung war, dass es nur so staubte?

Die Stiftung Bauakademie interessiert das gar nicht. Sie hat eine Vorstudie in Auftrag gegeben, weil sie etwas anderes möchte. Diese sollte erweisen, dass eine historische Rekonstruktion nicht machbar sein soll. Angeblich. Natürlich geht es. Aber: Das Architekturbüro Schneider + Schumacher lieferte das Gewünschte bereitwillig ab – und, wie man hört, preiswerter als andere.

Damit ist nun ein Stadium erreicht, wo ein Punkt gesetzt werden muss. So geht es nicht weiter.

Unsäglich ist dreierlei, neben der Selbstherrlichkeit der Bundesstiftung Bauakademie, die mithilfe von „Thinktanks“ und anderem Veranstaltungsbrimborium über Carbonfasern und Co. den gesetzlichen Auftrag torpediert.

Erstens ist das Zustandekommen des Wettbewerbsverfahrens komplett intransparent, wenn selbst Andreas Schulten, Vorstand der „Freunde der Bauakademie“, aus dem Tagesspiegel erfährt, dass seinem Duz-Freund , dem Gründungsdirektor Guido Spars, seit Wochen schon eine Vorstudie zur Fassadengestaltung vorliegt.

Zweitens ist Kungelei ohnehin kein positives Qualitätsmerkmal bei öffentlichen Bauprojekten (bei privaten auch nicht). In diesem Fall grenzt es aber schon an Verachtung von Wählern, wenn politische Verantwortungsträger – wie in diesem Falle SPD-Baustaatssekretär Sören Bartol (ein Gegner der historischen Rekonstruktion), Berlins Regierender CDU-Bürgermeister Kai Wegner (ein Befürworter der historischen Rekonstruktion) und Senatsbaudirektorin Kahlfeldt (bisher Befürworterin der historischen Rekonstruktion) – ihre jeweiligen Pressesprecher anweisen, nur nichts verlauten zu lassen über ein Treffen, das am Montag dieser Woche stattgefunden hat.

Dabei war das kein privates Treffen am Stehtisch mit einem Glas Prosecco, ein paar Häppchen und Loungemusik. Denn es sollte über die Vorbereitung des Wettbewerbsverfahrens gesprochen werden und über die Zusammensetzung der Jury.

„Da es sich hier um interne Gespräche handelt, nehmen wir dazu keine Stellung“, heißt es auf Anfrage. Das Zitat stammt nicht vom PR-Beauftragten der sizilianischen Baumafia, sondern wurde der Sprecherin des Bauministeriums der Bundesrepublik Deutschland in den Mund gelegt. Kollege Martin Pallgen aus Berlins Senatsverwaltung für Stadtentwicklung antwortet fast wortgleich. Man kennt sich offenbar. Geht’s noch?

Drittens fehlt es also – anders als bei der Rekonstruktion des Berliner Stadtschlosses – am öffentlichen Diskurs. Es fehlt bei Verantwortlichen sowohl auf Bundes- als auch Landesebene an der Bereitschaft, über Sinn und Zweck der Bauakademie öffentlich zu diskutieren – und auch zu streiten, wo es notwendig ist. Die Fassadenfrage sollte endlich abgehakt werden. Denn der Bundestagsbeschluss ist eindeutig: Von „Wiederaufbau“ ist dort die Rede.