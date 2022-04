Am Samstagabend ist in der Donaustraße in Neukölln ein Streit eskaliert, der für zwei Männer im Krankenhaus endete. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Zuerst hatte die "B.Z". berichtet.

Gegen 19.30 kam es zu der Auseinandersetzung zwischen vier Männern, 18, 40, 44 und 54 Jahre alt. Ein Sprecher der Polizei sagte dem Tagesspiegel, es soll bei dem Konflikt um die Preisgestaltung von Döner gegangen sein.

Im Zuge des Streits sollen unter anderem Pflastersteine und ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Sowohl die beiden 40- und 54-Jährigen als auch die 18- und 44-Jährigen gaben an, zuerst attackiert worden zu sein. Zu den genauen Hintergründen wird noch ermittelt.

Alle vier wurden verletzt: Den 54-Jährigen fanden Polizeikräfte auf dem Gehweg liegend vor. Er hatte diverse Stichverletzungen, wurde von einem Notarztwagen abgeholt und musste am selben Abend im Krankenhaus notoperiert werden. Der 44-Jährige litt unter starken Kopfverletzungen und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 18-Jährige hatte eine gebrochene Nase, der 40-Jährige oberflächliche Schnittverletzungen, die vor Ort von Rettungskräften der Feuerwehr versorgt wurden.

Nach Hinweisen von Zeug:innen fanden Einsatzkräfte in einem Gullischacht ein Messer. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.