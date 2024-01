Tagesspiegel Plus Streit um Gleimstraße in Prenzlauer Berg : Verkehrsverwaltung fürchtet Tram-Stau durch Umwandlung in Fahrradstraße

Die Entscheidung über die Zukunft der Gleimstraße steht kurz bevor. Die Senatsverwaltung nennt weitere Gründe gegen eine Fahrradstraße - und erntet dafür Kritik.