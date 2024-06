Streit um Graues Kloster Stiftung fordert elf Millionen Euro für historisches Grundstück

Es dürfte das letzte noch offene Restitutionsverfahren im Zusammenhang mit DDR-Enteignungen in Berlin sein: die Forderungen der Stiftung Berlinisches Gymnasium zum Grauen Kloster gegen das Land Berlin. Es geht um die Grundstücke in der Klosterstraße 73, 73 a und 74. Dort hatte bis zu seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg das traditionsreiche Gymnasium zum Grauen Kloster gestanden, dessen Nachfolgeinstitution sich heute in Schmargendorf befindet. Dieses Jahr begeht man das 450. Jubiläum der Schulgründung.

Die Stiftung, 1954 gegründet, nimmt für sich in Anspruch, Rechtsnachfolgerin der Schule am Standort in der Klosterstraße zu sein, und fordert eine „Grundbuchberichtigung“. Der Verhandlungstermin im Landgericht war für kommenden Dienstag anberaumt. Am Donnerstag wurde bekannt, dass der Termin wegen der Erkrankung des Vorsitzenden verschoben wurde.

Im Raum steht aber auch ein Vergleich, den die Stiftung dem Land vorgeschlagen hat: Sie stellt unter anderem eine Summe von elf Millionen Euro in den Raum, bei deren Entgegennahme sie die Klage fallen lassen würde. Der Schriftsatz liegt dem Tagesspiegel vor.

Dabei hatte das Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen die Ansprüche der Stiftung im Februar 1999 bereits zurückgewiesen. Daraufhin klagte die Stiftung gegen die Entscheidung. Das Verfahren wurde 2004 beendet – „auf sonstige Weise“, wie es in den Akten des Verwaltungsgerichts heißt. Beide Parteien hätten übereinstimmend beantragt, das Verfahren ruhen zu lassen.

Direkt neben dem Molkenmarkt

2019 entschied sich die Stiftung für ein erneutes Klageverfahren, in dem nun am Dienstag verhandelt wird. Hintergrund des neuen Anlaufs war vermutlich ein neuer Bebauungsplan aus dem Jahr 2016 für den Molkenmarkt und seine Umgebung. Das neue Quartier, das am Molkenmarkt entstehen soll, liegt direkt neben dem ehemaligen Schulstandort.

Die großen Straßen sind hierfür bereits verkleinert worden. Für den Standort des alten Gymnasiums, nordwestlich der Ruine des Franziskanerklosters, ist im Bebauungsplan ein Schulstandort vermerkt. Seitdem erhoffen sich die Stiftung und andere aus dem Umfeld der Altstadt-Rekonstruktionsfans, dort das pittoreske Schulgebäude neu errichten zu können. Dafür muss aber das Restitutionsverfahren geklärt werden.

Zwei Vergleichsvarianten

Zwei Varianten für den Vergleich präsentiert nun die Stiftung: Im ersten Vorschlag würde sie den Flächen erhalten, die für einen Schulbau ausgewiesen sind. Dem Land würde sie ein Erbbaurecht gewähren, damit es hier einen Schulbau errichten kann. Falls es binnen zehn Jahren nicht mit dem Bau begonnen hat, würde das Erbbaurecht an die Stiftung zurückfallen. Die architektonische Gestaltung der Schule wäre über einen Letter of Intent vorgegeben.

Der zweite Vorschlag sieht die besagten elf Millionen Euro Ausgleichszahlung an die Stiftung vor. In diesem Fall würde der Großteil des für die Schule vorgesehenen Grundstücks beim Land bleiben. Die Stiftung bekäme ein Vorkaufsrecht. Auf die Fläche des ehemaligen Direktorenhauses möchte die Stiftung aber nicht verzichten, diese würde ins Eigentum der Stiftung übergehen. Das Land Berlin würde sich verpflichten, an einer Änderung des Bebauungsplans zu arbeiten, um eine kulturelle Nutzung des Neubaus, den die Stiftung hier errichten möchte, zu ermöglichen. Auch bei diesem Vorschlag würde für das gesamte Areal ein Letter of Intent für die architektonische Gestaltung vereinbart.

11 Millionen Euro fordert die Stiftung in einer Variante des Vergleichs

Wie groß die Aussicht ist, dass sich das Land Berlin auf einen der beiden Vorschläge einlässt, ist unklar. Entsprechende Anfragen wollte die zuständige Finanzverwaltung unter Verweis auf das laufende Verfahren nicht beantworten.

Einerseits hätte das Land Berlin im gerichtlichen Verfahren wohl kaum mehr zu verlieren, als der vorgeschlagene Vergleich ihm abverlangen würde, zumal die Herleitung der behaupteten Rechtsnachfolge von informierten Kreisen nicht unbedingt als überzeugend eingeschätzt wird.

Andererseits hat sich Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt erst kürzlich auf einer Veranstaltung zum Jubiläum des Grauen Klosters öffentlich für eine außergerichtliche Einigung ausgesprochen.

Außerdem ist der Stiftungsvorsitzende Georg Dybe im Vorstand einer Berliner SPD-Abteilung sowie für die Zusammenarbeit mit dem Land Berlin zuständiger Referatsleiter in der Staatskanzlei Brandenburg. Auf Anfrage versichert er aber, diese beiden Positionen nicht dafür zu nutzen, um sich für das Zustandekommen einer außergerichtlichen Einigung einzusetzen.