Streit um Halt in der zweiten Reihe Unbekannte attackieren Ehepaar in Berlin-Neukölln

Nach einem Streit im Straßenverkehr haben Unbekannte am Dienstag in Neukölln ein Ehepaar geschlagen und getreten. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit.

Demnach waren gegen 14 Uhr an der Kreuzung Spremberger Straße/Schinkestraße zwei Autofahrer in einen Streit geraten. Auslöser sei ein Fahrzeug gewesen, das in zweiter Reihe stand, während sich der Fahrer mit einem anderen Mann unterhielt. Das Fahrzeug des Ehepaars sei aufgrund dessen am Abbiegen gehindert worden, hieß es.

Der 55-jährige Ehemann und der Mann, mit dem sich der andere Fahrer unterhalten hatte, hätten daraufhin zu streiten begonnen. Im Verlauf habe der unbekannte Täter gegen das Fahrzeug des Ehepaars getreten, den 55-Jährigen vom Beifahrersitz aus dem Wagen gezogen und mehrmals mit Fäusten ins Gesicht geschlagen.

Weitere Personen, die aus angrenzenden Wohnhäusern gekommen sein sollen, hätten im Anschluss auch die 51-jährige Ehefrau angegriffen.

Das Ehepaar wurde laut Polizei von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo beide ambulant behandelt wurden. Sie erlitten Hämatome im Gesicht und am Oberkörper. Der Wagen des Ehepaars wurde durch die Tritte beschädigt.

Die unbekannten Tatverdächtigen flohen. Mehrere Zeugen konnten jedoch Fotos und Videos der Täter machen. Die Polizei ermittelt. (Tsp)