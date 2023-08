Streit um Haustiere eskaliert 25-Jähriger schießt in Berlin-Neukölln mit Druckluftwaffe auf Nachbarinnen

Ein 25 Jahre alter Mann soll am Dienstagnachmittag in Berlin-Neukölln mit einer Druckluftwaffe auf drei Nachbarinnen geschossen haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden die drei Frauen leicht verletzt.

Die Tat ereignete sich gegen 17 Uhr im Innenhof einer Wohnanlage in der Kopfstraße. Weil der Mann unzufrieden damit war, wie die Familie der drei Frauen ihre Haustiere hielt, soll er zuvor gedroht haben, die Tiere einzufangen und zu behalten. Die 15-, 16- und 26-Jährigen hätten den Mann deshalb zur Rede stellen wollen.

Dabei schoss er laut Polizei mit einer mit Gummigeschossen geladenen Waffe auf die Frauen und traf sie an Schlüsselbein, Schulter und Kopf. Die Polizei stellte die Waffe sicher und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.