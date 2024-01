Tagesspiegel Plus Streit um Klausel in der Kulturförderung : Wie Antisemiten per Gesetz der Geldhahn abgedreht werden kann

Förderklauseln gegen Kunstförderung für Antisemiten stehen in der Kritik. Das Berliner Tikvah-Institut schlägt einen Weg per Gesetz vor, den das Bundesverfassungsgericht geebnet hat.