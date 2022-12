Streit um Klima-Volksentscheid Verzögerung der Termin-Abstimmung im Berliner Senat droht

Die für Dienstag geplante Abstimmung über den Zeitpunkt des Klima-Volksentscheids könnte verschoben werden. Der Streit darüber zwischen SPD und Grünen konnte am Montag nicht beigelegt werden. Vor allem die Grünen drängen weiterhin auf einen gemeinsamen Abstimmungstermin des Volksentscheids „Berlin Klimaneutral 2030“ mit der Wiederholungswahl am 12. Februar kommenden Jahres. Linke und Grüne reagierten in der Konferenz der Staatssekretäre teils mit Unverständnis auf den Wunsch.

