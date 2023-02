Streit um Leinenzwang Berliner nach Attacke auf Ordnungsamtsmitarbeiter verurteilt

Ein Mann ist nach einer Attacke auf zwei Ordnungsamtsmitarbeiter im Görlitzer Park zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten verurteilt worden. Der 39-Jährige soll die Mitarbeiter am 10. März 2022 geschlagen, getreten und mit einem Messer bedroht haben, teilte das Amtsgericht am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Urteil ist demnach noch nicht rechtskräftig. Verurteilt wurde der Mann bereits am 8. Februar.

Wie das Bezirksamt mitteilte, sollen die Mitarbeiter die Einhaltung der Leinenpflicht im Görlitzer Park kontrolliert haben. Sie versuchten demnach, die Personalien einer Hundehalterin festzustellen, deren Hund nicht angeleint war. Der Parkbesucher kam hinzu und forderte die Ordnungskräfte auf, die Frau in Ruhe zu lassen. In der Folge soll es zu der Attacke gekommen sein. (dpa)

