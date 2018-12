Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner soll nach Tagesspiegel-Informationen im Senat eine herausgehobene Position für ressortübergreifende Themen erhalten wie Verkehr, Umwelt oder Entwicklung von Stadtquartieren. Dazu könnte auch die Anbindung von Siemensstadt zählen. Darauf hat sich der Senat am Dienstag verständigt.

Die Stimmung im Senat war offenbar aufgeräumt, nachdenklich. Die Linken hatten deutlich gemacht, dass sie den Umgang mit dem an Krebs erkrankten Staatssekretär unmöglich fanden. Grünen-Wirtschaftssenatorin Ramona Pop hat sich dem Vernehmen nach für die grüne Seite im Senat entschuldigt, da in den letzten Tagen nur wenig Rückkopplung mit den Koalitionspartnern erfolgt sei. Kirchners Nachfolger Ingmar Streese wurde im Senat mit sofortiger Wirkung ernannt. Kirchner wurde in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Kirchner selbst sagte dem Tagesspiegel über seine gesundheitliche Situation: „Mein Zustand ist höchst zufriedenstellend, die Prognose mehr als zuversichtlich. Ich blicke sehr optimistisch in die Zukunft – und das in jeder Hinsicht.“