Ungewöhnlich großer Andrang am Arbeitsgericht: Unter Polizeischutz hat am Montag Mittag hier der Gütetermin des „Volkslehrers“ Nikolai N. gegen das Land Berlin stattgefunden. Wie erwartet, kam es zu keiner Einigung. Die Vertreter des Senats waren mit der klaren Vorgabe erschienen, keinen Vergleich zu schließen. Das Land möchte den Lehrer definitiv loswerden.

Das Gericht sah zwei Szenarien als denkbar an: N. darf weiter Lehrer bleiben, stellt aber dafür seine Videoaktivitäten ein, oder aber, die Kündigung wird in eine ordentliche Kündigung umgewandelt, und N. bekommt eine Abfindung.

Applaus im Gerichtssaal

N. ist allerdings nicht bereit, mit seinen YouTube-Videos aufzuhören. Ihm war vorgeworfen worden, auf diesem Wege Verschwörungstheorien zu verbreiten. Als sein Anwalt Martin Geisler sagte, das Ziel N.s sei es, weiter als Lehrer tätig sein zu dürfen, gab es lauten Applaus im Saal. Offenbar waren viele Fans des Lehrers erschienen. Der Saal war auch überfüllt, einige mussten stehen.

Das nächste Mal wird die Sache erst im Januar 2019 vor Gericht verhandelt, früher hat die 60. Kammer des Arbeitsgerichts keinen Termin frei. Bis dahin haben beide Seiten Zeit, noch Schriftsätze zu schicken, in denen sie unter anderem zu der Frage Stellung nehmen, ob die Umdeutung in eine ordentliche Kündigung in Betracht kommt.