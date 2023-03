Stressfrei in die Osterferien Sechs Tipps vom BER-Chef für einen entspannten Abflug in Berlin

Viele wollen in den Urlaub fliegen, wenn in Brandenburg und Berlin die Osterferien beginnen. Rund 1,15 Millionen Passagiere werden am Hauptstadtflughafen BER erwartet. An den Hauptreisetagen – der Ferienbeginn am 2. April und das Ferienende am 16. April – sollen es jeweils rund 77.000 Fluggäste werden.

