Der Stromausfall in weiten Teilen des Bezirks Treptow-Köpenick führt dazu, dass 22 Schulen am Mittwoch geschlossen bleiben. Dies berichtete die Senatsverwaltung für Bildung am späten Dienstagabend nach 23 Uhr mit Verweis auf eine entsprechende Mitteilung des Bezirksamts Treptow-Köpenick. Der Bezirk wies zudem darauf hin, dass "sämtliche Kitas" in diesen Ortsteilen nicht öffnen werden.

Die Sprecherin der Bildungsbehörde, Beate Stoffers, und der Bezirk veröffentlichten folgende identische Liste zu den Schulschließungen:

Bohnsdorf

Fritz-Kühn-Schule, Schule am Buntzelberg

Grünau

Grünauer Schule

Köpenick

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, Amtsfeld-Schule, BEST-Sabel-Berufsfachschule, BEST-Sabel-Schule, Bewegte Schule, Emmy-Noether-Gymnasium, Evangelische Schule, Freie-Montessori-Schule, Hauptmann-von-Köpenick-Schule, Merian-Schule (mit Filiale), Müggelschlößchen-Schule, Schule an der Dahme, Schule in der Köllnischen Vorstadt, Uhlenhorst-Grundschule, Wendenschloß-Schule, W-I-R Grundschule Pfefferwerk, Flatow-Schule

Müggelheim

Müggelheimer-Schule

Schmöckwitz

Schmöckwitzer Insel-Schule.

Bis 15 Uhr soll der Stromausfall dauern

Den Schulen dürfte der Verlust eines ganzen Schultages umso mehr Probleme bringen, ihr Pensum zu schaffen, als auch kommende Woche an zwei Tage wegen eines Warnstreiks viel Unterricht ausfallen wird.

Seit dem frühen Dienstagnachmittag ist der Bezirk Treptow-Köpenick von einem großflächigen Stromausfall betroffen. Gegen 14.10 Uhr gingen in rund 31.000 Haushalten und bei 2000 Gewerbetreibenden vor allem in in Wendenschloss, Grünau und Müggelheim die Lichter und alle elektrisch betriebenen Geräte aus. Um 19:30 Uhr war klar: die Behebung des Schadens wird mehr als 24 Stunden brauchen und nicht vor 15 Uhr am Mittwoch erfolgen. Gegen 23 Uhr wurde der Katastrophenschutz alarmiert.

Der Katastrophenschutz ist alarmiert

In weiten Teilen Köpenicks, vor allem in der Altstadt, in Wendenschloss, Grünau und Müggelheim, sowie teils in Lichtenberg fielen in rund 31.000 Haushalten und 2000 Gewerbebetrieben die Lichter und alle elektrisch betriebenen Geräte aus. Computer wurden schwarz, Kühlschränke, elektrische Heizungen, Telefone und Supermarkt-Kassen funktionierten nicht mehr, mindestens sechs Straßenbahnlinien standen still und Aufzüge stoppten. Wer im Lift war, musste im schlimmsten Fall von der Feuerwehr befreit werden.