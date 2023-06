Stromausfall in Teilen Berlins 1300 Haushalte und Firmen betroffen

In etwa 1300 Haushalten und Firmen in Berlin-Prenzlauer Berg und Friedrichshain ist am Montagnachmittag der Strom ausgefallen. Betroffen sind unter anderem die Gebiete Georgenkirchstraße, Otto-Braun-Straße, Prenzlauer Allee, Prenzlauer Berg, Saarbrücker Straße, Schönhauser Allee und Umgebung, wie ein Pressesprecher des Stromanbieters Stromnetz Berlin GmbH am Montag mitteilte. Ursache ist vermutlich ein defektes Kabel. Die Störung soll laut Stromanbieter voraussichtlich gegen 16 Uhr wieder behoben sein. Mitarbeiter seien derzeit vor Ort und arbeiten an dem Defekt.

Die Störung ereignete sich nach Angaben des Pressesprechers um 14.19 Uhr. Zunächst seien rund 2500 Haushalte von dem Stromausfall betroffen gewesen. Jedoch konnte nach drei Minuten die Stromversorgung für knapp die Hälfte der Haushalte wieder sichergestellt werden. (dpa)