Stundenlange Straßensperrung in Berlin Betonmischer stößt mit Tram zusammen – zehn Kinder verletzt

Am Mittwochvormittag stieß auf dem Fürstenwalder Damm in Friedrichshagen in Treptow-Köpenick ein Betonmischer mit einer Straßenbahn der Linie 61 zusammen. In der Tram waren laut Angaben der Feuerwehr 17 Menschen, darunter eine Schulklasse mit Betreuern.

Zehn Kinder und zwei Erwachsene wurden laut Angaben der Polizei leicht verletzt. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt, eines der Kinder musste jedoch zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 64-jährige Fahrer des Betonmischers versucht vom Fürstenwalder Damm in eine Einfahrt abzubiegen. Dabei übersah er die stadteinwärts fahrendende, ihm entgegenkommende Tram.

Die Kollision mit dem Betonmischer ereignete sich um kurz nach zehn Uhr. Wegen des Einsatzes von Feuerwehr und Polizei war der Fürstenwalder Damm bis etwa 12.30 gesperrt.

Danach konnten der Auto- und auch der Tramverkehr wieder aufgenommen werden. Zwischenzeitlich hatte die BVG einen Ersatzverkehr mit Taxis eingerichtet.

