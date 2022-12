Super-App für Berlins Bürgerdienste CDU kritisiert Vorschlag von Giffey als „Ablenkungsmanöver“

Die Ankündigung der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), in Berlin eine zentrale App für Bürgerdienste einzurichten, wird von der CDU als „Ablenkungsmanöver“ mit Blick auf Mängel in der Berliner Verwaltung kritisiert. Grüne und FDP begrüßten hingegen den Plan. Die Linke mahnt an, ein solches Angebot erfordere ein langfristiges Engagement.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden