„SwipeMath“ Zwei Berliner entwickeln ein TikTok für den Mathe-Unterricht

Herr Wicke, Herr Embser, was genau bietet Ihre App „SwipeMath“?

Friedrich Wicke: Unsere App soll qualitativ hochwertigen Mathematikunterricht bieten – gewissermaßen als Nachhilfelehrkraft auf dem Smartphone. Im herkömmlichen Nachhilfeunterricht gibt es sehr viel Informationsfluss: Die Lehrkraft bemerkt sofort, wenn die Schülerin oder der Schüler über die Lösung einer Aufgabe grübelt, aufmerksam oder abgelenkt ist. Um das nachzubilden, haben wir uns in der Welt der Smartphone-Apps umgeschaut. Wir haben festgestellt, dass kein Produkt die User so gut versteht und so stark personalisierbar ist wie TikTok. Bei TikTok finden ständig Interaktionen statt: Die User wischen über den Bildschirm, pausieren, kommentieren, speichern, liken und so weiter. Auf Basis dieser ganzen Interaktionen versteht TikTok wahnsinnig gut, was den Usern gefällt und mit welchen Inhalten sie sich länger beschäftigen.

Wie lässt sich das auf eine Mathe-App übertragen?

Wicke: Unsere App spielt Erklär-Videos aus, die von einer künstlichen Intelligenz erzeugt werden. Wie bei TikTok kann man die Videos liken, teilen, kommentieren oder nochmal anschauen. Dazwischen stellt „SwipeMath“ den Schüler:innen dann die Mathe-Aufgaben, die diese direkt im Feed beantworten können. Die Idee dabei ist: Durch die Antworten und die Interaktion mit den Videos kann unsere KI sehr gut verstehen, auf welchem Lernniveau die Schüler:innen sind. Das bedeutet: Verstehen sie die Aufgaben gerade gut oder nicht so gut? Sind sie gerade überfordert oder unterfordert? Auf Grundlage dieser Daten werden die Aufgaben dann immer besser an die Bedürfnisse der Schüler:innen angepasst.

Mathe lernen à la TikTok: die App „SwipeMath“. © Sophia Edu Labs

Lässt sich damit wirklich klassischer Nachhilfeunterricht nachbilden? Die ganze nonverbale Kommunikation zwischen Schüler:in und Lehrkraft kann „SwipeMath“ ja nicht reproduzieren.

Wicke: Natürlich bemerkt die App beispielsweise nicht das leichte Stirnrunzeln beim Schüler, wenn er etwas nicht versteht. Das haben wir in dieser Form nicht. Der Vorteil der App ist aber, dass sie schon jetzt tausende Nutzer:innen hat. Wenn es gut läuft, sind es in ein paar Jahren vielleicht mehrere Millionen. Wir wissen dann, wie sich diese Nutzer:innen über Monate oder Jahre hinweg in der App verhalten. Dieses Verhalten können wir mit Millionen anderer Schüler:innendaten vergleichen, daraus mathematische Rückschlüsse ziehen und verstehen, was ihnen beim Lernen jeweils am besten hilft. Das ist, glaube ich, der Vorteil von „SwipeMath“ gegenüber klassischen Tutor:innen. Der Mensch arbeitet zwar mit Intuition – aber große Datenmengen haben auch eine sehr starke Aussagekraft.

„SwipeMath“ bietet bereits einige hundert Mathe-Aufgaben. Woher stammen die?

Gero Embser: Die meisten unserer Aufgaben werden von einer KI erzeugt, aber anschließend von Menschen auf ihre Richtigkeit geprüft. Auch die Vorlesestimme in „SwipeMath“ ist KI-generiert.

Haben Sie bei der Entwicklung der App didaktische Unterstützung?

Wicke: Wir haben Beratung. Den größten Nutzen ziehen wir daraus, dass Lehrkräfte aus ganz Deutschland gerne mit uns zusammenarbeiten. Als wir im Juni letzten Jahres mit der Entwicklung begonnen haben, wurden wir beispielsweise von einem Karlsruher Gymnasium kontaktiert, die „SwipeMath“ mal ausprobieren wollten. Wir sind dann nach Karlsruhe gefahren und haben den Schüler:innen und der Lehrkraft unsere App gezeigt. Anschließend durften wir uns eine Stunde lang anhören, was für einen Schrott wir da eigentlich produziert haben. Aber auch dieses Feedback hat uns geholfen, die App besser zu machen. Inzwischen sind wir auf einer anderen Stufe angelangt, das Feedback ist meistens sehr positiv und wir stehen im ständigen Austausch mit Lehrkräften. Wir haben jetzt auch eine wöchentliche Online-Sprechstunde eingerichtet, wo jeder teilnehmen, Fragen stellen und Vorschläge machen kann. Momentan erhalten wir auch enorm viel Feedback über WhatsApp, Discord und per E-Mail.

Kooperieren Sie bei der Entwicklung eigentlich auch ganz offiziell mit Schulen?

Wicke: Wir haben keine formalen Kooperationsverträge. In Berlin hängt das unter anderem damit zusammen, dass wir dafür eine Genehmigung der Senatsverwaltung bräuchten. Wir treffen uns aber regelmäßig mit 30 bis 40 Lehrkräften und tauschen Erfahrungen aus.

Die App und ihre Gründer „SwipeMath“ ist eine Mathematik-Lern-App, die sich an Schüler:innen und Studierende richtet. Die App (iOS/Android) setzt bei der Aufgabenstellung auf künstliche Intelligenz. Entwickelt wird „SwipeMath“ von der Firma Sophia Edu Labs mit Sitz in Berlin und Zürich. Die beiden Gründer Friedrich Wicke (23) und Gero Embser (25) haben an der TU Berlin Mathematik und Informatik studiert. Beide riefen zuvor schon andere, teils gemeinnützige Projekte ins Leben. Embser ist unter anderem Mitgründer der Plattform „Corona School“ (heute: „Lern-Fair“), die seit der Pandemie Schüler:innen beim Lernen zu Hause unterstützt. Wicke gründete den Verein „Starcode“, der kostenlose Programmierkurse für Schülerinnen bietet, und gehört auch zu den Initiatoren von „Bliss“, einer Berliner Studierendenorganisation für Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen.

Die App befindet sich noch mitten in der Entwicklung. Wäre es da nicht besser, sie zunächst nicht-öffentlich zu testen?

Wicke: Uns ist es sehr wichtig, eine App zu bauen, die bei den Lernenden richtig gut ankommt. Schüler:innen sollen „SwipeMath“ nutzen und nach einer halben Stunde sagen: „Oh, jetzt habe ich keine Angst mehr vor der nächsten Mathestunde, jetzt macht mir Mathe sogar Spaß!“ Und dafür ist es sehr wichtig, dass die Menschen, die wir ansprechen wollen, die App in einem natürlichen Kontext kennenlernen. Also eben nicht in der Form, dass die App einer Gruppe Schüler:innen vorgesetzt wird und diese dann einen Fragebogen dazu ausfüllen müssen. Damit wir eine richtig gute App bauen können, müssen Schüler:innen die App so früh wie möglich selbst kennenlernen und damit Spaß haben.

Stichwort Zielgruppenansprache: Sie betreiben auch einen TikTok-Kanal, auf dem Sie „SwipeMath“-Videos posten. Da sieht man zum Beispiel Leonardo DiCaprio, wie er mit gefälschter KI-Stimme auf Deutsch eine Mathe-Aufgabe stellt...

Embser: Das war tatsächlich die Idee einer Schülerin. Sie hat uns gefragt, warum wir für die Aufgaben nicht Stimmen und Bilder von Prominenten nehmen. Das ist jetzt natürlich so ein Gag auf TikTok, aber wir haben auch den Traum, bekannte Persönlichkeiten in die App zu integrieren. Wenn jemand ein Fan der Musikerin Nina Chuba ist, wird er vielleicht besser lernen, wenn die Mathe-Aufgaben von ihr präsentiert werden. Oder besser gesagt: Von einer KI, die aussieht und klingt wie Nina Chuba. Deshalb versuchen wir auch, diverse Stars für eine Kooperation zu begeistern.

Es gibt ja inzwischen viele verschiedene Mathe-Lern-Apps, die auch mit KI arbeiten. Was ist aus Ihrer Sicht der Vorteil von „SwipeMath“?

Wicke: Grundsätzlich gibt es im Moment zwei Arten von Lern-Apps, die erfolgreich sind. Die erste Gruppe von Apps lässt sich super mit KI personalisieren, hat aber den Nachteil, dass sie nur punktuell weiterhilft. Man macht zum Beispiel ein Foto von einer Mathe-Aufgabe, lädt das Foto hoch und bekommt dann von einer KI die richtige Lösung präsentiert. Um aber langfristig Mathe zu lernen, sind andere Dinge wichtig, zum Beispiel Motivation, Wiederholungen und Lern-Management, aber auch eine Bedienoberfläche, die Spaß macht. Die zweite Gruppe von Apps bietet coole Erklär-Videos und Wiederholungsmöglichkeiten, ist aber gar nicht personalisiert. Was „SwipeMath“ von beiden Gruppen unterscheidet, ist die Kombination aus starker Anpassbarkeit und spaßigem Lernerlebnis. Wir wollen, dass „SwipeMath“ im Alltag zum Einsatz kommt, etwa in der S-Bahn oder beim Warten auf den Arzttermin. Die App soll schnell zugänglich sein, sodass man sie zwischendurch mal eben für vier oder fünf Minuten nutzt.

Viele Lern-Apps arbeiten mit Gamification-Elementen. Das heißt, sie belohnen ihre User mit Punkte, Sternen oder sonstigen Auszeichnungen, um sie zu motivieren. Haben Sie bewusst darauf verzichtet?

Embser: Das ist etwas, worüber wir auch nachdenken. Aktuell liegt unser Fokus aber darauf, die eigentliche Lernerfahrung zu optimieren. Wir haben mit hunderten Schüler:innen gesprochen und sie gefragt, was sie eigentlich zum Mathelernen motiviert. Die meisten haben ganz klar gesagt, dass sie wirklich verstehen wollen, wie Mathe funktioniert. Manche wollen das perfekte Abi, manche wollen einfach keine Konflikte mit Mathe-Lehrkräften oder Eltern. Die beste Motivation erzielt man also, wenn man Verständnis für die Inhalte erzeugt.

Wie verdienen Sie mit „SwipeMath“ Geld?

Wicke: Wir bieten – neben der kostenlosen Version – auch eine Premium-Variante der App an. Diese enthält noch mehr Lernmaterialien, und Zusatz-Features, wie etwa einen KI-Chat. Dafür sind viele Schüler:innen auch jetzt schon jetzt gerne bereit, ein paar Euro im Monat zu zahlen.

„SwipeMath“ funktioniert nur mit der Auswertung von Nutzungsdaten. Wie steht es um den Datenschutz? Gerade beim Einsatz an Schulen ist das ja ein sehr wichtiges Thema.

Embser: Vertrauen ist für uns und unser Geschäftsmodell super wichtig, deshalb hat Datenschutz bei uns eine sehr hohe Priorität. Zum einen arbeiten wir mit großen Cloud-Anbietern, die sehr hohe Sicherheitsstandards bei der Datenverschlüsselung haben. Zum anderen sind die User bei uns vollständig anonymisiert. Ihnen wird vom Server eine zufällig generierte Identifikationsnummer zugewiesen, die auf dem Smartphone gespeichert wird. Man gibt also bei der Nutzung keinen Namen, kein Geburtsdatum und keine Adresse ein. Das hat natürlich den Nachteil, dass der Fortschritt verloren geht, wenn man sein Smartphone verliert. Solche Dinge nehmen wir aber gerne in Kauf, um einen sehr hohen Standard beim Datenschutz garantieren zu können.

Die KI von „SwipeMath“ basiert aber doch auf Large Language Models, wie man sie von ChatGPT kennt. Deren Anbieter nutzen Eingaben ja bekanntlich zu Trainingszwecken. Ist auch hier der Datenschutz gewährleistet – speziell dann, wenn es personalisierte Bezahl-Accounts geben sollte?

Embser: Den Großteil der Rechenarbeit erledigen die Large Language Models asynchron. Zum Beispiel erzeugen sie Lern-Videos mit dem Wissen, dass 10.000 User bei einem bestimmten Thema Schwierigkeiten haben und deshalb mehr Videos benötigen. Solche Dinge sind also von individuellen Nutzerdaten unabhängig. Natürlich gibt es auch Anwendungsfälle, in denen individuelle Nutzerdaten hilfreich sein können. Allerdings entwickeln sich die LLMs auch ständig weiter und werden immer leistungsfähiger. Man könnte ein Modell zum Beispiel lokal auf einem Server in Berlin betreiben, sodass keine Daten an den LLM-Anbieter übermittelt werden müssen. Auch aus unserer Geschäftsperspektive ist es wichtig, dass ein solcher Anbieter seine Modelle nicht mit unseren Daten trainiert.

Die App befindet sich mitten in der Entwicklung. Welche neuen Features kommen demnächst hinzu?

Wicke: Schon jetzt bietet die App Übungen für Studierende und Abiturient:innen. In drei bis vier Wochen wollen wir allen Schüler:innen ab der siebten Klasse Übungen anbieten. Auch die Bedienoberfläche der App soll noch ansprechender werden. Außerdem zerbrechen wir uns gerade den Kopf darüber, wie unsere KI noch bessere Videos erzeugen kann. Da haben wir in den letzten Wochen aber schon große Fortschritte gemacht.

Momentan ist „SwipeMath“ auf Deutsch verfügbar. Kommt die App bald auch in anderen Sprachen?

Embser: Ja, unbedingt! Die Grundlagen der Videos liegen dem Computer in Textform vor. Das bedeutet, dass wir diese mit KI einfach in die verschiedensten Sprachen übersetzen können, woran wir bereits arbeiten. Das würde uns ermöglichen, auch Menschen mit Sprachbarrieren anzusprechen, zum Beispiel Geflüchtete in Berlin. Die Sprache ist im Schulunterricht eine sehr hohe Hürde, deshalb bietet unsere App da sehr viele Möglichkeiten.

Lässt sich das Lernprinzip von „SwipeMath“ auch auf andere Schulfächer erweitern?

Wicke: Ja, besonders gut auf den Physikunterricht. Viele Schüler:innen scheitern im Physikunterricht nicht an der Physik selbst, sondern an der Mathematik. Wenn man das in der App zusammenbringt, lässt sich das viel leichter vermitteln. Auch bei Naturwissenschaften sehen wir da einiges an Potenzial.