Sympathie mit der Hamas Berliner Netzwerk erhält dreimal mehr Hilferufe von Eltern radikalisierter Jugendlicher

Die Stimme der Frau zitterte, Thomas Mücke hatte den Hörer am Ohr und spürte „ihre absolute Hilflosigkeit und Angst“. Sie erzählte von ihrem Sohn, sie erzählte die Geschichte eines Jugendlichen, der ihr zu entgleiten droht. So vieles wusste sie nicht mehr von ihm, er war auf einmal so verschlossen. Wen traf er? Keine Ahnung.