Szenario eines Anschlags auf der Fanmeile Berlin übt im Krankenhaus Friedrichshain für Terrorfall bei der Fußball-EM

Berlin bereitet sich auf mögliche Anschläge vor – und zwar mit einer ungewöhnlich hohen Zahl an Verwundeten. Wie der Tagesspiegel aus Sicherheitskreisen erfahren hat, treffen seit etwa 20 Uhr am Dienstag zahlreiche „Verletzte“ im Krankenhaus Friedrichshain ein. Dafür werden wohl Statisten aus den mit solchen Übungen vertrauten Sozialverbänden eingesetzt.

Anders als zu früheren Anti-Terror- und Katastrophenschutzübungen soll in diesem Szenario ein Vorfall simuliert werden, bei dem es bis zu 900 Verletzte gibt. Nach Tagesspiegel-Informationen sind die zuständigen Ärzte der Klinik darüber informiert worden, dass circa 120 der möglicherweise eintreffenden Patienten sogar unter die Kategorie „rot“ fallen, also formal lebensbedrohliche Notfälle sind.

Die Senatsgesundheitsverwaltung war am Abend nicht zu erreichen. Sie trainiert solche „Großschadensereignisse“ allerdings regelmäßig. Meist werden dabei Terrorakte simuliert.

In diesem Fall soll es um einen (glücklicherweise fiktiven) Angriff auf der Straße des 17. Juni gehen, also der bei der Fußball-Europameisterschaft als Fanmeile genutzten Magistrale. Dabei werden in diesem Szenario nun „Schüsse und Explosionen“ angenommen, wie Kenner der Vorgänge sagten.

71.000 Notfälle im Jahr: Eine der leistungsfähigsten Rettungsstellen Berlins

Den Beamten der Gesundheitsverwaltung geht es darum, die Abläufe in der jeweiligen Klinik zu prüfen: Funktionieren die Notfallketten, werden also zusätzliche Fachkräfte aus der Rufbereitschaft schnell genug in den Dienst versetzt? Sind ausreichend Medikamente und OP-Utensilien vorrätig? Wie gut klappen die Absprachen mit Rettungsdiensten, Polizei und anderen Krankenhäusern?

Ob alle der 900 simulierten Fälle tatsächlich nach Friedrichshain gebracht werden, ist unwahrscheinlich. Die Rettungsstelle dort gehört allerdings zu den leistungsfähigsten Berlins, das Krankenhaus gehört zum landeseigenen Vivantes-Konzern.

Fast 71.000 Notfälle wurden in der Friedrichshainer Notaufnahme im Jahr 2022 behandelt. Wahrscheinlich versorgt Ärzten zufolge in Berlin nur die Charité-Rettungsstelle auf dem Virchow-Campus in Wedding noch mehr Patienten.

Die Lage in Nahost, die Fußball-EM und das Wiedererstarken des „Islamischen Staates“ (IS) – in deutschen Sicherheitskreisen wird seit Wochen die Gefahr dschihadistischer Angriffe evaluiert. Es geht dabei insbesondere um mögliche IS-Schläferzellen, die sich schon in Europa aufhalten.

Die Bundesregierung stufte insbesondere nach dem tödlichen Angriff auf eine Konzerthalle bei Moskau im März 2024 die Terrorgefahr auch hierzulande als hoch ein. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte unlängst: „Die Gefahr durch islamistischen Terrorismus bleibt akut.“