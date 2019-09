Es gibt ein Problem, genauer gesagt ein Klimaproblem. Zunehmende Starkregenfälle, Waldbrände in Berlin und ganz Deutschland sowie die anhaltenden Proteste der Fridays-For-Future-Bewegung haben das Klimathema weit oben auf die politische Agenda gesetzt.

Kurz nach den Klimaprotesten am Freitag hätte die Veranstaltung in der Urania auf keinen besseren Zeitpunkt fallen können. Moderiert von Robert Ide, Geschäftsführender Redakteur beim Tagesspiegel, diskutierten am Montagabend Regine Günther, Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz mit dem Experten Dr. Fritz Reusswig, vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Angelika Frommer von „Deutsche Wohnen” und Ingo Malter, Geschäftsführer STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH, zur klimafreundlichen Stadtentwicklung – eine Bestandsaufnahme bestehender Maßnahmen und grüner Lösungsvorschläge.

Einen Standpunkt teilten alle Beteiligten: Klimaschutz und Klimaanpassung umsetzen ist ein gemeinschaftlicher Kraftakt. Die Fridays for Future-Demonstranten und -demonstrantinnen unter einen Hut zu bringen mit AfD-Wählern, für die der Klimawandel noch immer ein Ammenmärchen ist, wird nicht einfach.

Die globale Verantwortung der deutschen Gesellschaft wird in Zukunft darin liegen, städtebauliche Lösungsvorschläge zu planen, auszuprobieren und zu entwickeln. Das Problem: Die Veränderung menschlichen Verhaltens ist ungefähr so schwerfällig wie die Sanierung des Berliner ÖPNV.

Der Hauptwunsch der Zuhörerinnen und Zuhörer waren konkrete Lösungsvorschläge, die sich direkt umsetzen lassen. Wie sich in der Runde schnell herausstellte, gibt es in Berlin eine Vielzahl dieser Lösungsvorschläge, nur an der Umsetzung hapert es manchmal. Im schlimmsten Fall heißt es, wie so oft in Berlin, abwarten und „durchhalten.”

Wer will schon mediterrane Temperaturen und trockene Parks?

Die Maßnahmen zur Abwendung des Klimawandels lassen sich in zwei Gruppen teilen: Den Klimaschutz und die Klimaanpassung. In puncto Klimaschutz hat die Stadt Berlin einige Steine ins Rollen gebracht, deren Auswirkungen wir allerdings erst in den nächsten Jahren bemerken werden. Das erklärte Ziel der Senatorin: weg von einer aufs Auto hin konzipierten Stadt, hin zu S-Bahn, U-Bahn, Fahrrad und den Fußgängern.

Und wie steht es um die Klimaanpassung? Reusswig listet in rasender Geschwindigkeit konkrete Vorschläge auf: Gründächer, begrünte Fassaden, Kleingartenkolonien, verbessertes Wassermanagement. Sofort umsetzbare Ansätze, die die Lebensqualität verbessern und die Artenvielfalt stärken.

Sein Traum ist die Kooperation von Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern und Urban Gardening Projects, um Berliner Grün voran zu bringen. Von solchen Maßnahmen profitiert mittelfristig nicht nur der Bürger und die Bürgerin, sondern auch der Tourismus. Wer kommt noch gerne nach Berlin, wenn Temperaturen herrschen wie in Nordspanien und die überlasteten Parks noch trockener sind als jetzt.

Gründach 2018 in der Haasestraße in Berlin-Friedrichshain. Foto: Stefan Jacobs

Für begrünte Dächer wäre die Vertreterin der privaten Wohnungsgesellschaft „Deutsche Wohnen” leider nicht direkt zuständig. Es wäre auch gar nicht so einfach, das alles zu begrünen. Man müsse immer erst die Böden prüfen. Aber immerhin, mit vier Prozent begrünten Dächern stünde Berlin gar nicht schlecht da.

Die Deutsche Wohnen setzt auf die sinnvolle Bepflanzung ihrer Grünflächen mit klimaresistentem Laub- und Mischwald, die Entwicklung von Strategien zum Erhalt der Bienen und auf die Umerziehung der Mieterinnen und Mieter ganz nach dem Motto „weniger Rasenmähen ist mehr Klimaschutz.” Sie will mehr Grünpflegedienstleisterinnen und -leister einsetzen und für engagierte Mieterinnen und Mieter Anreize schaffen.

Kein „Freibier” für Mieter

„Freibier in Form von Mietsenkungen gibt es leider keins, wir brauchen mehr als das. So einfach ist es nicht.”, so Ingo Malten auf die Frage nach Mietsenkungen. Herrn Malten lässt sich wohl als Realisten der Runde bezeichnen. Zu oft hört er Mieterinnen und Mieter, denen der getrimmte Streifen Grün vor der Haustüre wichtiger sind als der ökologische Fußabdruck.

Und wenn über Gebäudesanierung bzw. Dämmung gesprochen wird, dann muss man fairerweise sagen, die Lösungen auf dem Papier scheitern im der Realität bereits an einem gekippten Fenster. Am meisten wäre für den Klimaschutz getan, wenn alle die Wohntemperatur von 21 auf 18 Grad senken. Aber dies bedeutet auch für Mieterinnen und Mieter weniger Komfort - für die wenigsten wohl ein geeigneter Kompromiss.