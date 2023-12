Tagesspiegel-Spendenaktion startet Geben gibt einem selbst so viel

Es waren wieder aufregende Tage und Wochen: Die Bewerbungen beim Spendenverein des Tagesspiegels aus ganz Deutschland wollten gesichtet werden. 53 soziale Vereine und Verbände, Ehrenamtsinitiativen und gemeinnützige GmbHs haben es schließlich symbolisch in den großen Spendentopf der Weihnachtsaktion „Menschen helfen!“ geschafft.

Und nun, liebe Leserinnen und Leser, zählen alle auf Ihr Engagement, das die 31. Spendenaktion des Tagesspiegels erst zu einem Erfolg des gesellschaftlichen Miteinanders machen kann. Bitte spenden Sie an „Menschen helfen!“, denn Geben tut so gut. Erst recht, wenn das Geld bewirken kann, dass Menschen körperlich und seelisch gesunden, wenn Gefährdetes gerettet und Neues aufgebaut werden kann, wenn Kindern Perspektiven eröffnet werden, die sie sonst nicht hätten. Die eingenommenen Spendengelder vergibt der Verein im kommenden Frühjahr effektiv und bedarfsgerecht.

Hier können Sie spenden Der Tagesspiegel unterstützt seit 31 Jahren soziale Vereine und Projekte. Wir bitten um Spenden an: Empfänger: Spendenaktion Der Tagesspiegel e.V.

Stichwort: „Menschen helfen!“ - Berliner Sparkasse

IBAN: DE43 1005 0000 0250 0309 42

BIC: BELADEBE

Wir bitten um Spenden auf unser „Menschen helfen!“-Konto, weil wir zum Beispiel dank „Kinderhilfe e. V.“ Geschwistern von krebskranken Kindern eine Freude machen wollen. Mit dem Verein „Kinderträume“ wollen wir sterbenskranken Mädchen und Jungen letzte Wünsche erfüllen. In Berlin und Brandenburg werden außerdem immer mehr Kinder und Jugendliche in Obhut genommen, weil ihre Eltern überfordert sind. Gemeinsam mit dem Elisabethstift möchten wir die Einrichtung einer dringend benötigten neuen Wohngruppe für kleine Kinder auf den Weg bringen.

Aber auch ältere Menschen haben wir im Fokus. So möchte der Tagesspiegel-Spendenverein die Alten-Arbeit des Fördervereins „Lokale Agenda 21“ stärken, der sich unter anderem dafür einsetzt, die Mobilität von Senioren zu erhöhen.

Und in Berlin gibt es immer mehr Obdachlose, darunter auch Frauen. Um sie kümmert sich der „Unterschlupf e. V.“, der dringend Gelder für die Unterbringung benötigt.

Wichtig ist uns auch die Bekämpfung von Fluchtursachen in den Herkunftsländern von Migrantinnen und Migranten, gemeinsam mit der Deutschen Welthungerhilfe. Fördern möchten wir zudem das Engagement von „Shalom Rollberg“, einer Initiative, die sich für den interkulturellen Dialog zwischen muslimischen und jüdischen Menschen einsetzt.

Noch viel mehr über die Initiativen, die wir mit Ihren Spendengeldern unterstützen wollen, erfahren Sie in unserer Spendenserie zu „Menschen helfen!“ vom 11 bis 15. Dezember, in der Zeitung, in unseren Newslettern und natürlich auf unserer Website.